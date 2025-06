Einbrecher erbeutet im Spickel mindestens 100.000 Euro

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Carron-du-Val-Straße eingebrochen. Laut Polizei nahm der Täter dabei Wertgegenstände im Wert von mindestens 100.000 Euro mit.

Einbruch im Spickel: Polizei Augsburg bittet mögliche Zeugen um Mithilfe

Zudem gibt es einen Sachschaden von rund 4000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/3233821 zu melden. (klijo)