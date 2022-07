Einbrecher hinterlassen Schäden in Wohnungen

In einem Haus in der Augsburger Innenstadt hinterlassen Einbrecher einen Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Zwei Wohnungsbrüche meldet die Polizei. Eine unliebsame Überraschung erlebte ein Hausbesitzer, als er vergangenen Samstag aus dem Urlaub zurückkam. Hier fiel ihm gleich ein offenes Fenster im Obergeschoß und im Kellerbereich auf seines Einfamilienhauses in der Zobelstraße in der Innenstadt auf. Bei einer Haus-Nachschau musste er dann feststellen, dass einige Räume durchsucht worden waren und Behältnisse offenbar gewaltsam geöffnet wurden. Letztlich hatte der Einbrecher mehrere Schmuckstücke und Bargeld entwendet - wobei die Summe der entwendeten Sachen noch nicht abschließend beziffert werden kann. Der Schaden dürfte ersten Erkenntnissen zufolge jedoch im oberen vierstelligen Eurobereich liegen. Der von dem Täter hinterlassene Sachschaden ist mit rund 10.000 Euro immens hoch.

Ähnlich erging es einem Inhaber einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Walchenseestraße in Haunstetten. Auch er musste nach seiner Rückkehr am Samstag feststellen, dass ein unbekannter Täter offenbar während seiner Abwesenheit versucht hatte, die Wohnungstüre aufzuhebeln. Der Täter hinterließ zwar einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro, gelangte aber nicht in die Wohnung. Laut Polizei muss die Tat zwischen dem 7. und 23. Juli erfolgt sein. Die Kripo Augsburg bittet um Hinweise unter 0821/323-3810. (ziss)