Einbrecher klaut Schlüssel und bricht damit ein

In der Augsburger Innenstadt kam es zu einem Einbruch. Nach dem Entwenden des Schlüssels nutzte der Einbrecher diesen, um ein Café zu durchsuchen.

In der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ist in einem Vereinsheim in der Straße Auf dem Kreuz eingebrochen worden. Der Täter stahl am Donnerstag zunächst einen Schlüsselbund mit dem Schlüssel des Cafés und brach dann nach Ladenschluss dort ein, so die Polizei. Der Einbrecher durchsuchte das Café daraufhin nach Wertgegenständen. Laut Polizei beläuft sich der entstandene Diebstahlschaden auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. (AZ)