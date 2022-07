Einbrecher machen Beute im fünfstelligen Bereich

Unbekannte haben auf zwei Baustellen mehrere Container aufgebrochen. Sie entwendeten Werkzeuge und Baumaschinen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ungewöhnlich hohe Beute haben Unbekannte bei einem Einbruch in mehrere Baucontainer in Kriegshaber gemacht. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter irgendwann in der Nacht auf Samstag mehrere Baucontainer auf zwei Baustellen auf. Auf der Baustelle in der Grenzstraße Höhe Hausnummer 83 und im Bereich Reinöhlstraße/Bürgermeister-Ackermann-Straße wurden Container aufgebrochen und mehrere Werkzeuge und Baumaschinen entwendet.

An den Aufbrüchen waren wahrscheinlich mehrere Täter beteiligt, so die Polizei. Diese verursachten einen Beuteschaden im oberen fünfstelligen Bereich. Eine genaue Auflistung des Beuteschadens steht noch aus. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2610 um Hinweise. (att)