Augsburg

vor 2 Min.

Einbrecher machen Beute in Einfamilienhaus

Die Kriminalpolizei bittet bei einem Einbruch in Augsburg-Lechhausen um Hinweise.

Der oder die Täter stiegen in ein Wohngebäude in Augsburg-Lechhausen ein. Dort ließen sie einiges mitgehen und richteten Sachschaden an.

Auf Beutezug waren einer oder mehrere Einbrecher, die in Augsburg-Lechhausen ein Einfamilienhaus heimsuchten. Nach Angaben der Polizei drangen die bislang unbekannten Täter zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag in das Wohngebäude an der Königsberger Straße Bereich im der 60er Hausnummern ein. Aus dem Haus wurden Geld und Wertgegenstände entwendet. Die Beutehöhe ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821 / 323 3810. (eva)

