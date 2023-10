Einbrecher machen im Spickel Beute im sechsstelligen Bereich

Bei einem Einbruch in einem Einfamilienhaus im Spickel entsteht ein Beuteschaden im sechsstelligen Bereich.

Ein Einbruch ereignete sich in einem Einfamilienhaus in der Fontanestraße im Spickel zwischen Sonntag, 9 Uhr, und Montag, 9 Uhr. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drangen laut Polizei gewaltsam ein: Insgesamt entstand ein Beuteschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 an die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg zu wenden. (ziss)