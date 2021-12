Einbrecher öffnet Tresor und nimmt Schmuck und Geld mit

In einem Haus in der Clara-Hätzler-Straße durchsuchte ein unbekannter Täter etliche Möbelstücke. Die Kripo sucht Zeugen.

Wie jetzt erst bekannt und angezeigt wurde, drang ein unbekannter Täter im Zeitraum vom 20. bis 27. Dezember nach dem Aufhebeln einer Terrassentüre in ein Wohnanwesen in der Clara-Hätzler-Straße (im Bereich der 30er Hausnummern) ein. Im Inneren durchsuchte er laut Polizei etliche Möbelstücke in verschiedenen Zimmern nach Beute und riss dabei auch einen vorgefundenen Tresor aus der Verankerung, den er anschließend gewaltsam öffnete und den Inhalt entwendete. Als Beute fielen dem Einbrecher überwiegend Schmuck und Bargeld in die Hände, deren genauer Wert allerdings erst noch ermittelt werden muss. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 1600 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/3233810. (ziss)