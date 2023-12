Einbrecher richten in Büro in der Innenstadt Schaden an

In ein Bürogebäude in der Augsburger Innenstadt ist eingebrochen worden.

Ein oder mehrere unbekannte Täter sind in ein Bürogebäude in der Hermanstraße in der Innenstadt Augsburgs eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 16 Uhr bis Montag, 12 Uhr. Laut Polizei wurde nach derzeitigem Stand nichts entwendet, jedoch wurden Bürogegenstände beschädigt.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Die Polizei ermittelt. (ina)