Einbrecher suchen Tankstelle und Büro heim

Die Polizei bittet bei zwei Fällen von Einbruch in der Augsburger Innenstadt und in Oberhausen um Hinweise.

Zwei Einbrecher waren am Wochenende in Augsburg unterwegs und wollten in einem Tankstellenhäuschen und einem Büro Beute machen. Am vergangenen Samstag kurz nach 5.30 Uhr sei ein Einbruch in ein Tankstellenhäuschen am Real-Markt in der Berliner Allee gemeldet worden, so die Polizei. Ein bislang unbekannter Täter hatte offenbar ein Fenster eingeschlagen und anschließend im Gebäude mehrere Packungen Zigaretten entwendet. Der Beutewert dürfte sich nach ersten Informationen auf rund 300 Euro belaufen, der Sachschaden wurde mit etwa 200 Euro beziffert.

Einbrüche in Augsburg Innenstadt und in Oberhausen

In Oberhausen versuchte ein Unbekannter, zwischen Sonntag, 20.30 Uhr, und Montag, 12.30 Uhr, in das Büro einer sozialen Einrichtung in der Neuhäuserstraße (im Bereich der 20er-Hausnummern) einzubrechen. Trotz einer beschädigten Fensterscheibe und deutlichen Hebelspuren am Fenster gelang es dem Täter offenbar nicht, in das Gebäude zu gelangen. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise zu den Einbruchsdelikten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323 3810 entgegen. (eva)