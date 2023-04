Einbrecher sucht Tankstelle in Lechhausen heim

Der Unbekannte nimmt in der Station an der Neuburger Straße einiges mit. Die Polizei bittet um Hinweise.

Mit Gewalt habe sich ein bislang unbekannter Einbrecher nachts Zutritt zu einer Tankstelle im Augsburger Stadtteil Lechhausen verschafft, so die Polizei. Die Tat ereignete sich am Mittwoch gegen zwei Uhr in einer Station an der Neuburger Straße.

In der Tankstelle entwendete der Täter Gegenstände, die im Polizeibericht nicht näher beschrieben werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Angaben auf etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 melden. (eva)