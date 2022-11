Einbrecher wird auf frischer Tat ertappt

Der Einbrecher in Augsburg lässt zwar die Beute zurück, kann aber fliehen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Die Unachtsamkeit einer Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung im Textilviertel hat ein Mann an Allerheiligen ausgenutzt. Wie die Polizei mitteilt, verließ die 24-Jährige am Dienstag gegen 17 Uhr ihre Wohnung in der Jörg-Seld-Straße für einen Spaziergang und ließ die Terrassentüre offen. Dies nutzte ein Mann, um sich Zugang zu verschaffen. Da die 24-Jährige schon kurze Zeit später wieder zurückkehrte, überraschte sie den Einbrecher, der mit der Beute fliehen wollte.

Die Frau konnte dem Mann jedoch folgen. Hierbei kamen ihr zwei Passanten zu Hilfe und hielten den Täter fest. Dieser gab daraufhin die Beute, ein Mobiltelefon und eine Geldbörse, heraus, konnte sich jedoch losreißen und fliehen. Der Mann soll etwa 1,75 Meter groß und schlank sein. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Rufnummer 0821/323-2710 entgegen. (bau)