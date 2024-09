Einbrecher wird in Göggingen von Bewohner überrascht und flieht

Ein bislang Unbekannter ist am Mittwoch in eine Wohnung in der Bergiusstraße in Augsburg-Göggingen eingebrochen und dabei überrascht worden. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte er sich gegen 12 Uhr Zutritt zur Wohnung. Der Bewohner hörte die Geräusche – und trat dem Einbrecher gegenüber, nachdem dieser die Wohnungstür geöffnet hatte. Als er den Bewohner sah, ergriff der Unbekannte die Flucht.

Bewohner überrascht Wohnungseinbrecher in Augsburg-Göggingen: Polizei ermittelt

Nach Polizeiangaben entstand weder Sach- noch Beuteschaden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen eines versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen. (kmax)