Einbrecher wird in Augsburger Schule beim abendlichen Kochen überrascht

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in Göggingen. Eine Mitarbeiterin der Schule hatte einen Lichtschein bemerkt. Dies war ihr suspekt.

Dumm gelaufen für einen hungrigen Einbrecher: Am Sonntag gegen 20.10 Uhr stieg ein 25-jähriger Mann in eine Schule in der Von-Cobres-Straße ein. Eine Mitarbeiterin der Schule, die zufällig vorbeikam, bemerkte einen Lichtschein in der Schule und entdeckte den 25-Jährigen in der Schulküche, wo er sich gerade Essen zubereitete.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann über ein Kellerfenster eingestiegen war. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines Vergehens des besonders schweren Falls des Diebstahls. (möh)