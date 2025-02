Einbruch auf dem Augsburger Stadtmarkt: Täter stehlen Lebensmittel

Bislang Unbekannte sind am Wochenende in den Augsburger Stadtmarkt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sie sich zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, Zutritt zum Gelände in der Innenstadt und entwendeten „verschiedenste Lebensmittel“. Dabei sei neben einem Sachschaden von rund 500 Euro auch ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstanden.

Polizei ermittelt nach Einbruch in Augsburger Stadtmarkt

Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen, unter anderem wegen Einbruchsdiebstahls und Sachbeschädigung. Mögliche Hinweise von Zeuginnen und Zeugen nimmt die Inspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. Der Stadtmarkt wird immer wieder zum Ziel von Einbrechern, vor zwei Jahren häuften sich etwa mehrere Vorfälle. (kmax)