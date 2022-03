Einbruch in Anwaltskanzlei in der Fuggerstraße

In eine Anwaltskanzlei in der Fuggerstraße wurde eingebrochen. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Einer oder mehrere unbekannte Täter/Täterinnen sind am Wochenende in eine Anwaltskanzlei in der Fuggerstraße eingebrochen. Dazu wurde ein Fenster im Hinterhof aufgehebelt. Anschließend wurden die Büroräume durchsucht. Ob dabei etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-3810. (skro)