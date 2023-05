Einbruch in Kleingartenanlage

Jugendliche sind in Oberhausen in eine Kleingartenanlage eingestiegen. Einen 14-Jährigen erwischte die Polizei.

Ein 14-Jähriger wird von der Polizei verdächtigt, in eine Kleingartenanlage eingestiegen zu sein. Am Samstag konnten Zeugen beobachten, wie gegen 19 Uhr Jugendliche die Kleingartenanlage in der Äußeren Uferstraße betraten und dort in mehrere Parzellen einstiegen. Drei Täter brachen dabei ein Gartenhaus auf und verursachten einen Schaden von rund 900 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte ein 14-Jähriger angetroffen werden.

Da das gesamte Ausmaß an Sachbeschädigungen und Einbrüchen in Gartenhäuser noch nicht bekannt ist, bittet die Polizeiinspektion Augsburg 5 alle Kleingartenbesitzer, die Schäden feststellen, sich unter der Rufnummer 0821/323-2510 zu melden.

Ebenso werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Jugendlichen in der Gartenanlage geben können, um Hinweise an die Polizeiinspektion geben. (att)