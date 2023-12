Einbruch in Schnellrestaurant scheitert

In Lechhausen waren Einbrecher am Werk. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Donnerstag zwischen 0.40 und 0.55 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Schnellrestaurant in der Derchinger Straße einzudringen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro, so die Polizei. (möh)