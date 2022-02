Einbruch ins Büro eines Studentenwohnheims

Der oder die Täter verschaffen sich in die Räume des Wohnheims im Augsburger Univiertel gewaltsam Zutritt. Dort fehlt nun eine größere Summe Bargeld.

Die Polizei bittet bei einem nächtlichen Einbruch in das Büro eines Studentenwohnheims im Univiertel um Hinweise. In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen einer oder mehrere bislang unbekannte Täter in das Studentenwohnheim in der Hermann-Köhl-Straße ein. Sie hätten sich mit Gewalt Zutritt zum Büro verschafft und dort Bargeld im unteren vierstelligen Eurobereich gestohlen, so die Polizei. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 melden. (eva)