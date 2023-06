Augsburg

Große Sorge nach Einbrüchen: Spickel-Bewohner schaffen Alarmanlagen an

Plus Aktuell steigt die Zahl der Einbrüche in Augsburg. Mehrfach nahmen Täter den Stadtteil Spickel ins Visier. Was technische Sicherungen nützen – und was nicht.

Seine Familie war eine der ersten, die 2020 von einer Einbruchserie im Stadtteil Spickel kalt erwischt wurde. Er sei im Urlaub gewesen, als ein Unbekannter in sein Haus eindrang, erzählt der Augsburger, der namentlich nicht genannt werden möchte. Was damals passierte, hat ihn schockiert. Über eine Videokamera im Eigenheim, die mit seinem Smartphone verbunden war, musste er im Ausland machtlos mit ansehen, wie ein Fremder nachts durch den Garten schlich. Nach der sofortigen Rückkehr dann das Chaos daheim: "Überall waren Spuren des Einbruchs, die Unterwäsche meiner Frau war durchwühlt und sogar die Geldbörsen der Kinder geklaut. Das war beunruhigend für die ganze Familie."

Der Augsburger hat Konsequenzen gezogen. Er schaffte sich eine Alarmanlage an. Auch andere Anwohner im Spickel hätten ihre Häuser mit entsprechender Technik nachgerüstet, sagt Stadtrat und Polizeibeamter Peter Schwab ( CSU). Die Gefahr von Einbrüchen sei nach verschiedenen Vorfällen auch jetzt ein großes Thema im gutbürgerlichen Stadtteil. "Etliche verfügen dort über Geld." Doch wie sicher sind Alarmanlagen, um Einbrecher abschrecken? Dazu gibt es einen neuen Test an der Technischen Hochschule Augsburg.

