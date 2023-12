Einbrüche im Augsburger Stadtgebiet häufen sich

Am Samstag wurde in Göggingen viermal eingebrochen, am Sonntag folgte Lechhausen mit drei Einbrüchen.

Die Polizei warnt vor Einbrechern. Im Stadtgebiet häufen sich die Delikte. Am Samstag gab es vier Einbrüche in Göggingen, am Sonntag schlugen die Täter dreimal in Lechhausen zu.

Laut Polizei ereigneten sich die Taten im Bereich Göggingen am Samstag. Zwischen 14.30 Uhr und 23.45 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in insgesamt vier Häuser in der Allgäuer Straße, der Anton-Günther-Straße, der Bergiusstraße und am Schwabenhof ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand insgesamt ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Der Wert der Beute liegt bei mehr als 10.000 Euro

Im Bereich Lechhausen kam es am Sonntag zu insgesamt drei Einbrüchen. Von 15.45 Uhr bis 19.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in zwei Häuser und eine Wohnung in der Dennewitzstraße, dem Blankenfelder Weg und dem Göhlsdorfer Weg ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand insgesamt ein Beuteschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. (möh)

Lesen Sie dazu auch