Einbrüche im Stadtgebiet: Täter dringen in Wohnungen und Kindergarten ein

Eine Serie von Einbrüchen in Augsburg beschäftigt die Kriminalpolizei. Die Täter stiegen in verschiedene Gebäude ein und machten teils Beute, auch der Sachschaden ist hoch.

Eine Reihe von Einbruchsdelikten in verschiedenen Augsburger Stadtteilen beschäftigt die Polizei. In Pfersee ist am Montag ein bislang unbekannter Täter zwischen 7.30 Uhr und 17.50 Uhr in eine Wohnung in der Deutschenbaurstraße eingedrungen. Der Einbrecher machte Beute, deren Gesamtwert im mittleren vierstelligen Eurobereich liegt, so die Polizei, die den Sachschaden auf etwa 2000 Euro schätzt. Zu einem weiteren Einbruch kam es am Montag in Kriegshaber, zwischen 14.30 und 19.30 Uhr. Hier drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Lincolnstraße ein. "Es entstand ein Beute- und Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich", so die Polizei.

In Lechhausen drangen unbekannte Täter im Zeitraum von Samstag, 21.30 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, gewaltsam in einen Kindergarten in der Kantstraße ein. Sie stahlen Beute mit einem Wert im unteren dreistelligen Eurobereich, der Sachschaden liegt bei etwa 2000 Euro. Auch in der Innenstadt gab es ein Einbruchsdelikt: Hier versuchte ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von Samstag, 11.30 Uhr, bis Montag, 7.15 Uhr, gewaltsam in einen Kindergarten in der Hans-Nagel-Gasse zu gelangen. "Es gelang ihm jedoch nicht", so die Polizei. Wie üblich ermittelt in allen Fällen die Kriminalpolizei und bittet unter der 0821/323-3810 um Hinweise. (jaka)