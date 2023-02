Einbrüche in Gartenanlage: Handelt es sich um einen Serientäter?

Zuletzt gab es in einer Gartenanlage in Göggingen mehrere Einbrüche. Nun war auch eine Anlage im Hochfeld betroffen. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise.

In der Vorwoche berichtete die Augsburger Polizei über mehrere Einbrüche in eine Gartenanlage im Stadtteil Göggingen. Nun gibt es weitere Delikte. Dieses Mal war eine Anlage im Hochfeld der Tatort. Möglicherweise handelt es sich um einen Serieneinbrecher.

Wie die Polizei informiert, wurden zwischen vergangenen Donnerstag und Sonntag mehrere Gartenhäuser in der Frischstraße aufgebrochen. Der oder die Täter durchwühlten die Räume.

Ein Gartenbesitzer überraschte am Samstag den Einbrecher im Hochfeld

Der entstandene Diebstahlschaden kann noch nicht eindeutig benannt werden, so die Polizei. Er sei Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Auch der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht benannt werden. Bei einem Einbruch am Samstag um 21.15 Uhr befand sich der Eigentümer zum Zeitpunkt des Einbruchs in dem Anwesen. Dies bemerkte der unbekannte Täter und entfernte sich hierauf in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrüche in Göggingen datierten zwischen Donnerstag, 9. Februar, und Donnerstag, 16. Februar. In insgesamt fünf Gartenhäuser in der Waldstraße wurde laut Polizei eingebrochen. (möh)