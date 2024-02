Einbrüche in Hochzoll und Lechhausen

Gleich zweimal verschafften sich Unbekannte in Augsburg in den vergangenen Tagen unbefugt Zutritt in Wohnungen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sind in Augsburg-Hochzoll in eine leerstehende Wohnung in der Karwendelstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, fand der Einbruch zwischen Donnerstag, 15 Uhr und Dienstag, 16 Uhr, statt. Entwendet wurde nichts, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Auch in Augsburg-Lechhausen schlugen Einbrecher zu

Auch in Lechhausen schlugen ein oder mehrere unbekannte Täter zu. Nach Angaben der Polizei drangen sie am Dienstag zwischen 17.30 Uhr und 19.45 Uhr in ein Einfamilienhaus im Hainbuchenweg ein. Die genaue Schadenshöhe steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (fmg)