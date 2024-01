Einbrüche in Kindergärten und in eine Firma

Während der Ferien ist in Augsburg in zwei Kindergärten und in eine Firma eingebrochen worden. Die Polizei ermittelt nach den Tätern.

Mehrere Einbrüche haben sich während der Ferienzeit in Augsburg ereignet, wie die Polizei jetzt berichtet.

So haben sich Unbekannte in der Bürgermeister-Bohl-Straße in Pfersee gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten verschafft. Dabei wurde Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich entwendet. Der Einbruch geschah in der Zeit von 22. Dezember bis 5. Januar.

Ähnlicher Fall in Lechhausen: Dort brachen Unbekannte in der Zeit vom 22. Dezember bis 6. Januar in einen Kindergarten in der Euler-Chelpin-Straße ein. Ein Beuteschaden ist bislang nicht bekannt.

Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich haben Täter aus Büroräumen einer Firma in der Zirbelstraße in Lechhausen gestohlen. Der Einbruch dort passierte zwischen 27. Dezember und 5. Januar. Die Kripo Augsburg bittet Zeugen, die Beobachtungen im relevanten Zeitraum gemacht haben, sich unter Tel. 0821/323-3810 zu melden. (ina)