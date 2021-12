Einbrüche in Pfersee: Täter kam über Terrassentüren

Die Polizei meldet aus dem Augsburger Stadtteil Pfersee zwei Einbrüche an einem Tag. Das Einbruchsmuster ähnelt sich.

Der Täter kam immer über die Terrassentür. Gleich zwei Mal wurde am vergangenen Freitag im Zeitraum zwischen 12.15 und 20.35 Uhr im Stadtteil Pfersee eingebrochen. Die Kripo Augsburg prüft, ob für beide Taten derselbe Täter verantwortlich ist. Der erste Einbruch ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in der Von-Rad-Straße im Bereich der 20er-Hausnummern.

Als die Wohnungsinhaberin gegen 20.35 Uhr von der Arbeit nach Hause kam, entdeckte sie, dass die Terrassentüre aufgehebelt worden war. Nachdem der Täter offenbar die Zimmer durchwühlt hatte, war er mit Bargeld im unteren vierstelligen Eurobereich geflohen. Zudem hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Bei Einbruch in Pfersee Terrassentüre aufgehebelt

Der zweite Einbruch, ebenfalls eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus, geschah zwischen 16 und 20.25 Uhr in der Arnulfstraße. Auch hier wurden offenbar eine Terrassentüre aufgehebelt und anschließend mehrere Schubladen in der Wohnung durchsucht. Über einen Diebstahlschaden ist bislang nichts bekannt. Die Polizei vermutet, dass der Täter vielleicht gestört wurde und flüchten musste. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auch hier auf rund 500 Euro. Hinweise zu beiden Fällen erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810. (ina)