Einbrüche in Schulen und Kitas: Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit

Das Polizeipräsidium in Augsburg hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren „eine steigende Zahl von Einbrüchen in Kindergärten, Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen“ registriert. Nun wenden sich die Ermittler an Träger und Verantwortliche und bitten um erhöhte Aufmerksamkeit. Allein im vergangenen Jahr registrierte die Polizei „etwa 70 Fälle in Nordschwaben, bei denen in Kindergärten oder Schulen eingebrochen wurde“, heißt es. Durch die Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei habe eine mittlere zweistellige Anzahl an Taten bereits geklärt, es seien Verdächtige ermittelt worden. Zudem schrieb die Polizei nun über 500 Kindergärten und Schulverwaltungen an. „Dabei wurde auf die Thematik hingewiesen und alle Beteiligten grundsätzlich sensibilisiert“, heißt es weiter. Die Polizei habe Tipps zum richtigen Verhalten gegeben und über sinnvolle bauliche Maßnahmen informiert, um sich vor Einbrechern zu schützen. So empfehle man etwa, keine Wertsachen oder Bargeld in den Einrichtungen zu belassen und im Außenbereich Bewegungsmelder oder Kameras anzubringen. (jaka)

