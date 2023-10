Einbrüche in Seniorenheime und Weinhandlung

In den vergangenen Tagen gab es drei Einbrüche in Augsburg. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei meldet drei Einbrüche im Stadtgebiet - zweimal war ein Seniorenheim das Ziel des bislang unbekannten Täters. In Lechhausen verschaffte sich am Freitag gegen 4.30 Uhr jemand gewaltsam Zutritt in mehrere Büroräume eines Seniorenheimes in der Kurt-Schumacher-Straße. Dort entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Im Zeitraum vom Donnerstag, 16.30 Uhr, bis Freitag, 7 Uhr, brach jemand in die Büroräume eines Seniorenheimes in der Robert-Bosch-Straße in Lechhausen ein. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Von Donnerstag, 19.15 Uhr, bis Freitag, 9.15 Uhr, verschaffte sich ein Täter gewaltsam Zutritt in den Ladenbereich einer Weinhandlung in der Reichenberger Straße im Textilviertel. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (ziss)