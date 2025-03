Einchecken per Code: Das steckt hinter dem Trend digitaler Hotels

„Um Ihren Zugangscode zu erhalten, überprüfen Sie Ihre Mails oder rufen an.“ Mit diesen Worten werden die Gäste begrüßt, die ein Zimmer im Art Hotel Ana Living in der Augsburger Altstadt gebucht haben. Eine Rezeption oder Personal - beides gibt es hier nicht mehr. Nur eine Vorrichtung, in die Gäste eine Zahlenkombination eintippen können, um die Türe zu öffnen. Das Hotel funktioniert vollkommen digital. Ein Trend, der sich derzeit in der Tourismusbranche immer weiter durchsetzt - auch in Augsburg. Dahinter stecken neue Reisebedürfnisse der Kunden und wirtschaftliche Gründe, wie ein Augsburger Hotelier erzählt. Welche Vor- und Nachteile dies für Übernachtungsgäste hat.

