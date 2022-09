Eine Ausbildung in der Gastronomie wird für Jugendliche wieder interessant

Das neue Lehrjahr ist angelaufen und die Wirtschaftskammer in Augsburg stellt erste Trends fest. Im Handwerk gibt es in einigen Branchen noch viele unbesetzte Stellen.

Seit zwei Wochen läuft das neue Ausbildungsjahr. Junge Menschen, die eine Lehrstelle bekommen haben, machten ihre ersten Erfahrungen. Es gibt aber auch noch Hunderte unbesetzte Ausbildungsplätze in der Region. Christian Fischer, Leiter des Fachbereichs Ausbildung der Industrie- und Handelskammer (IHK), sagt: "Auszubildende werden noch in allen Branchen gesucht." Den Fachkräftemangel spürten alle Unternehmen. Dies bestätigt die Handwerkskammer. Viele Betriebe im Handwerk würden gerne noch Lehrlinge einstellen. Dies sei kurzfristig möglich.

Bei der IHK hat man festgestellt, dass in diesem Herbst die Industrie sowie das Hotel- und Gaststättengewerbe deutlich mehr Auszubildende gefunden und eingestellt haben als im Vorjahr. In der Gastronomie dürfte die Unsicherheit wegen der Corona-Pandemie eine Rolle gespielt haben, heißt es, warum im Vorjahr die Nachfrage nicht sehr ausgeprägt gewesen ist.

In der Region Augsburg sind noch viele Ausbildungsplätze frei

Die IHK präsentiert für den Wirtschaftsraum Augsburg aktuelle Zahlen. Die der Neuverträge sei mit 2250 stabil auf dem Vorjahresniveau. "Ein nahezu identischer Wert ist für den Wirtschaftsstandort eine gute Zwischenbilanz. Obwohl die Unternehmen mit vielen Belastungen wie Energiekrise, Ukraine-Krieg, Inflation und Lieferengpässen zu kämpfen haben, machen sie bei der Ausbildung von angehenden Fachkräften keine Abstriche", erklärt Fischer.

Von der Handwerkskammer heißt es, dass Unternehmen nach wie vor bereit seien, mit interessierten Bewerbern Ausbildungsverträge abzuschließen. Pressesprecherin Monika Treutler-Walle sagt: "Der Einstieg in eine Ausbildung ist bis zum Jahresende hin möglich, und aktuell sind in der Lehrstellenbörse (www.lehrstellenboerse-schwaben.de) der Handwerkskammer 220 Ausbildungsplatzangebote für das Gebiet Augsburg-Stadt, Augsburg-Land und Landkreis Aichach-Friedberg eingetragen, die sofort besetzt werden können." Dass Handwerksbetriebe Nachwuchs suchen, ist bekannt. Es gibt allerdings derzeit auch noch andere Problemzonen. Monika Treutler-Walle sagt: "Die Unternehmen kämpfen ja derzeit auch mit den dramatisch hohen Energiepreisen und sind in diesem Bereich stark gebunden."

Generelle Aussagen über die Ausbildungssituation in der Region seien verfrüht, informiert die IHK. "Gerade seit Beginn der Corona-Pandemie werden auch im Herbst und Winter noch viele Stellen besetzt", sagt Fischer. Wie in den Vorjahren sei nach dem traditionellen Ausbildungsstart zum 1. September noch viel Bewegung am Ausbildungsmarkt. Fischer: "Auch Spätstarter haben also jetzt noch eine Chance auf einen Ausbildungsplatz." Im Handwerk haben Jugendliche in den Berufen Maler und Lackierer, Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, Kraftfahrzeugmechatroniker, Elektroniker und Metallbauer noch gute Chancen auf eine Ausbildungsstelle.

