Eine bekannte Stadtmarkt-Händlerin zieht einen Schlussstrich

Plus Irena Fritsche verkauft seit 14 Jahren selbstgebackenen Kuchen am Augsburger Stadtmarkt. Ende September hört sie auf. Auch Touristen machten bei ihr Station.

Von Michael Hörmann

Der kleine Stand in der Bäckergasse am Augsburger Stadtmarkt ist bekannt, nicht nur Menschen aus Augsburg und der Region kaufen bei Irena Fritsche ein. Die Geschäftsfrau verkauft selbstgebackenen Kuchen, Marmelade und Senf. Deshalb machen Stadtführungen an ihrem Stand Station. Für Touristen gibt es eine Kostprobe. Damit ist es aber bald vorbei. Irena Fritsche hört auf.

Am Freitag bestätigte sie auf Anfrage entsprechende Informationen unserer Redaktion. Auch gegenüber Kunden, die am Freitag bei ihr einkaufen, geht sie offen mit der Situation um: "Ich höre zum 30. September auf." Die Händlerin, die sich in der Vergangenheit für die Belange des Marktes eingesetzt hat, nennt einen wesentlichen Grund: "Mir fehlt Personal. Es geht einfach nicht mehr." Auf Personalprobleme weist Irena Fritsche auf einer großen Tafel hin, die neben dem Stand hängt. Die Öffnungszeiten habe sie bereits jetzt aus Personalmangel reduzieren müssen.

