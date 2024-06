Kaufangebot für St. Johannes: Eine durchschaubare Offerte mit Reiz

Plus Ein Augsburger Unternehmer will die Kirche St. Johannes kaufen. Egal welche Motivation dahinter steckt, seine Ideen sind nicht abwegig. Das zeigen Beispiele in deutschen Städten.

Der Oberhauser Immobilienunternehmer Maximilian-Philipp Walser zählt wohl zu den größten Kritikern der geplanten Anlaufstelle für drogensüchtige Menschen in der Kirche St. Johannes. Seine Offerte, das Kirchengebäude samt Pfarrhaus zu kaufen, ist so überraschend wie clever. Walser macht keinen Hehl daraus, mit einem Kauf der Immobilie das Vorhaben verhindern zu wollen. Es ist legitim, eigene Interessen zu verfolgen, zumal der Unternehmer kein reiner Blockierer ist, sondern sich mit bemüht, alternative Standorte für die notwendige Hilfseinrichtung zu finden. Auch wenn seine Visionen von einem Römischen Museum oder einer interreligiösen Begegnungsstätte im Kirchenbau und einer Kita im Pfarrhaus abenteuerlich klingen mögen, abwegig sind sie keinesfalls.

Neue Nutzung für leere Kirche: Denkbar auch für St. Johannes in Oberhausen

Das zeigen andere Beispiele in Deutschland, wo leerstehende Kirchen bereits umgenutzt wurden. In Mönchengladbach etwa wurde eine denkmalgeschützte Kirche an einen privaten Betreiber verpachtet, er hat darin eine Art Kletterhalle errichtet. Die Eliaskirche im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg beherbergt ein Museum für Kinder. Und die Friedenskirche in Bochum, die in einem Stadtteil mit hohem Migrantenanteil liegt, wurde zu einem Begegnungszentrum und zu einer Anlaufstelle für Menschen aller Religionen umfunktioniert.

