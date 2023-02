Augsburg

vor 1 Min.

Eine Eisdiele mit Außenbewirtung zieht an den Königsplatz

In der Bahnhofstraße 2 wird in diesem Jahr eine Eisdiele eröffnen. Eine Außengastronomie gehört zum Angebot.

Plus Eine Eisdiele folgt auf die Modekette Orsay am Königsplatz. Auch an anderen Standorten in der Augsburger Innenstadt gibt es Bewegung.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Das Gebäude mit der Bahnhofstraße 2 liegt in bester Innenstadtlage. Es ist ein Bereich der Fußgängerzone, der sich in Richtung Königsplatz fortsetzt. Im Erdgeschoss saß lange Zeit eine Filiale des Modeunternehmens Orsay, das im Vorjahr aber bundesweit alle Geschäfte schloss. Die Schließung betraf auch einen Orsay-Laden in der City-Galerie in Augsburg. Am Standort in der Innenstadt war vorübergehend ein städtisches Begegnungszentrum untergebracht, das Anlaufstation für Ukrainer und Deutsche war. Nun stehen die Räume leer, doch ein neuer Mieter ist gefunden. In den kommenden Monaten wird dort eine Eisdiele eröffnen, auch die Freiflächen vor dem Haus werden genutzt.

