Eine Familie, ein Schrebergarten: In Lechhausen endet eine Dynastie

Das „Häusle“ in der Schrebergartenanlage an der Radetzkystraße war über 100 Jahre im Besitz der Familie Auer. Nun ging diese Ära zu Ende. Was davon bleibt.

„100 Jahre Garten“ steht auf der kunterbunten Buchstabengirlande hinter Anni Auer und Josef Greisl. Die Tassen und Gläser auf den Tischen verraten: Zur Feier des Tages wird im größeren Kreis gefeiert. Ein Lieblingsfoto von Anni Auer. „Das sind schöne Erinnerungen“, sagt die 89-Jährige und lächelt, während sie das Foto betrachtet. Das Bild ist mittlerweile drei Jahre alt. Gefeiert wurde damals, dass der Schrebergarten seit 100 Jahren im Familienbesitz war. Doch diese Ära ist nun zu Ende gegangen.

Der Garten mit der Nummer 8 an der Radetzkystraße ist eine von 17 Parzellen in dem 4.625 Quadratmeter großen Areal mit dem offiziellen Namen "Kleingartenanlage Flussbauamt C". Insgesamt 52 solcher Anlagen verwaltet der 1915 gegründete Stadtverband Augsburg der Kleingärtner e.V. „Sehr viele Kleingartenanlagen entstanden während und nach dem Ersten Weltkrieg“, erzählt Geschäftsstellenleiter Reiner Sick. Die Anlage am Lech wurde 1921 angelegt. Anni Auers Großmutter Martina Kinateder und deren Ehemann Josef gehörten zu den ersten Anwohnern, welche die Anlage bewirtschafteten. „Anfangs glich der Uferschutzstreifen eher einer Schutthalde, sodass die Gartenbesitzer viel Arbeit investieren mussten“, sagt Anni Auer.

Schrebergarten: Viele haben die Auers beneidet

„Es war der älteste und größte Schrebergarten der ganzen Anlage“, sagt Anni Auer stolz. „Viele haben uns um den grünen Fleck direkt am Lech beneidet“, weiß die gebürtige Lechhauserin. Seit ihrer Kindheit ist ihr Leben geprägt von dieser Oase der Ruhe inmitten der Großstadt. Im Fluss lernten sie und ihre Schwester Marlies schwimmen. Die beiden Schäferhunde Bodo und Rolli waren die Spielgefährten der Kinder. Direkt daneben lag die eigentliche Wohnung der Großmutter, doch der Garten war stets die erste Wahl. „Hier konnte man tun und lassen, was man will“, erinnert sie sich. „In der Wohnung dagegen musste man leise sein.“

Während des Zweiten Weltkriegs zog Annis Mutter mit den Töchtern auf Wunsch der Großmutter vorübergehend nach Straßberg. Die Sorgen der Oma waren begründet: Beim Luftangriff auf Augsburg wurde auch die Großmutter ausgebombt. „Damals war es ein großes Glück, so einen Garten zu besitzen“, weiß Auer. Die Großmutter konnte in dieser Notsituation in der Gartenlaube wohnen. Sie hatte Hühner, Gänse, ein Schwein und Stallhasen und konnte sich, ihre Kinder und die Enkelkinder mit dem angebauten Gemüse selbst versorgen.

Ein Bild aus vergangenen Tagen, auf dem auch Anni Auer (zweite von links) zu sehen ist. Foto: Privatarchiv

Anni Auers Mutter arbeitete in der Spinnerei und Weberei Kahn & Arnold. 1955 übernahm sie den Garten. Er wurde zum Mittelpunkt des Familienlebens. Als die körperliche Arbeit für die Mutter immer beschwerlicher wurde, halfen Anni und ihre Schwester Marlies zunehmend aus. Bevor 1964 eine Wasserleitung in die Gärten verlegt wurde, pumpten die Pächter das Wasser aus dem Lech. Ein weiterer Meilenstein war die Bildung einer Stromgemeinschaft im Jahr 1977, die in Eigenregie die Gräben für Leitungen in ihre Gartenlauben aushob.

1992 übernahm Anni Auer, die damals bei Osram arbeitete, den Garten in dritter Generation. Dazu gehörte auch der Obst- und Gemüseanbau. „Rasen mähen, Unkraut jäten, Ernte – es war immer etwas zu tun“, berichtet Auer. Im Herbst wehte es zudem die Blätter der umliegenden Linden in den Garten. „Ich bin seit der Jugend immer gern verreist“, sagt die 89-Jährige. Oft war sie in Italien, aber auch an die USA, Russland und Marokko erinnert sie sich gern. „Aber komisch“, sinniert Anni Auer, „ich kam danach immer wieder gern zurück in den Garten.“

Der Schrebergarten von Anni Auer und Josef Greisl, wie er heute aussieht. Foto: Michael Eichhammer

1996 lernte sie bei einer Tanzveranstaltung Josef Greisl kennen. Er arbeitete bei MAN und war Fußballer. „Er hat mir vom Äußeren her gefallen – und so ist das auch heute noch“, verrät sie. Von nun an waren die beiden auch im Schrebergarten ein Team. Seit der Rente verbrachten sie die meiste Zeit in diesem zweiten Zuhause. Das „Häusle“ besteht aus nur einem großen Zimmer. Eine Kaffeemaschine und eine Elektroplatte sorgten für das leibliche Wohl. Betten gibt es keine, sondern nur ein Sofa. Eine Tür führt in eine kleine Werkstatt, eine andere zum Plumpsklo.

„Gäste waren immer willkommen“, sagt Ana Regina Vihl. Ihr Mann Helmut ist der Neffe von Anni Auer. Jeden Sonntag gab es Kaffee, Kuchen und Brotzeit. „Nichts Kompliziertes mitbringen“, war die Devise von Anni Auer, berichtet Ana Vihl. Stattdessen stand auf dem Speiseplan: alles, was der Garten hergibt.

Jan Bernkopf ist der Ansprechpartner für die Kleingartenanlage. Er beschreibt Anni Auer als „sehr lustige und stets gut gelaunte Gartenfreundin“. Alles änderte sich im August 2023. Nach einem Fahrradunfall sah Anni Auer sich außerstande, die Gartenarbeit fortzuführen. Mittlerweile hat ein Augsburger Ehepaar den Schrebergarten übernommen. Für Anni Auer, ihren Partner Josef Greisl und die Verwandtschaft endete damit eine 100-jährige Familientradition. Was bleibt sind die Erinnerungen der 89-Jährigen, die mittlerweile im Hospital-Stift nahe der Augsburger Puppenkiste wohnt. Zum Beispiel an die Linden, welche den Schrebergarten umsäumen. „Ich erinnere mich noch daran wie die eingepflanzt wurden“, sagt Anni Auer. „Da waren wir noch Kinder. Jetzt sind daraus riesige Bäume geworden.“