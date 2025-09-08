Eine Minute Sirenen-Alarm: Warum es am Donnerstag in Augsburg laut wird

Man darf sich nicht wundern, wenn am Donnerstag, 11. September, die Sirenen in Augsburg heulen. Die Stadt macht beim bundesweiten Warntag mit. Für Ordnungsreferent Frank Pintsch ist es ein wichtiger Termin: „Der Warntag ist eine gute Möglichkeit, die Infrastruktur zu testen und die Bürger für das wichtige Thema zu sensibilisieren.“

Sollte aus einem Test mal ein Ernstfall werden, sieht Pintsch die Stadt Augsburg für einen Katastrophenfall gut aufgestellt. Der Warntag trägt zur Aufklärung bei. Mit einem Heulton von einer Minute Dauer wird um 11 Uhr die Auslösung des Warnsystems zur Warnung der Bevölkerung geprobt. Neben den vorhandenen Sirenen in der Stadt werden auch andere Warnmittel eingesetzt. Dazu zählen Warn-Apps. Der Probealarm dient laut Pintsch dazu, die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Warnsysteme zu überprüfen und die Bevölkerung auf die Bedeutung des Sirenensignals hinzuweisen.

Das müssen Augsburgs Bürger im Fall einer Katastrophe beachten

Das ist zu beachten: Der Heulton soll die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit dazu veranlassen, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten. Eine Entwarnung erfolgt am 11. September um 11.45 Uhr, kündigt die Stadt bereits jetzt an.

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die in den zurückliegenden Jahren bei Großschadensereignissen und Katastrophenzuständen in Deutschland gesammelt wurden, sei für Augsburg ein umfangreiches Warn- und Informationssystem konzipiert, so Pintsch. Es basiert auf elektronischen Hochleistungssirenen, mobilen Lautsprechern und der Möglichkeit einer persönlichen telefonischen Warnung und Information. Dank einer staatlichen Förderung wurde die Warninfrastruktur in den vergangenen Jahren um sieben Dach- und drei Mastsirenen erweitert. Die zehn neuen Standorte sind in das Sirenennetz eingebunden und kommen ebenfalls am Warntag zum Einsatz.