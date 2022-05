Augsburg

vor 33 Min.

Eine neue Initiative soll Unternehmen klimaneutral machen

Plus Wollen Stadt und Land den CO₂-Ausstoß weiter drastisch senken, muss die Wirtschaft mitziehen. Eine neue Initiative aus dem Raum Augsburg soll überzeugen.

Von Andrea Wenzel

Andreas Haller hat 2019 sein Unternehmen Quantron mit dem Ziel gegründet, nur noch emissionsfreie Nutzfahrzeuge auf die Straßen zu bringen – wahlweise mit Batterie- oder Wasserstoffantrieb. So könnte man den Klimaschutz nachhaltig unterstützen. Mittlerweile sind von Quantron umgerüstete Fahrzeuge und eigene Entwicklungen weltweit im Einsatz. Unter anderem beliefert Ikea in Österreich mit in Augsburg entwickelten Transportern seine Kunden. Auch der Quantron-Unternehmenssitz in der Koblenzer Straße ist klimaneutral. "Wir haben keine Zeit mehr für Leuchtturmprojekte oder Modellregionen. Wir müssen jetzt handeln", sagt Haller und engagiert sich daher in einer neuen Initiative.

