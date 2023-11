Eine neue Kindertagesstätte in Göggingen legt bald los

Der Kita-Träger Kitarino möchte sein Engagement im Stadtgebiet ausbauen. Der Einstieg erfolgte im Frühjahr im Innovationspark in Haunstetten.

In Augsburg fehlen Plätze in Kindertagesstätten. Der Bedarf ist hoch. Die Stadt Augsburg betreut selbst viele Einrichtungen, aber auch andere Institutionen und Organisationen sind aktiv. Dazu zählt der deutschlandweit tätige freie Kita-Träger Kitarino. Er erweitert nach eigenen Angaben sein Engagement in Augsburg. Man möchte wichtige Betreuungsplätze für Kinder in der Region schaffen, heißt es.

Bekannt ist Kitarion in informierten Kreisen durch den Einstieg im Innovationspark Weitblick 1.7 in Haunstetten geworden. Im April hatte man die Einrichtung vom vorherigen Träger übernommen, der in der Kriitk stand. Die Kita bietet Platz für insgesamt vier Kita-Gruppen (zwei Krippen- und zwei Kindergartengruppen). In Gruppenräumen werden insgesamt 24 Krippen- und 50 Kindergartenkinder im Alter von sechs Monaten bis sechs Jahren (Schuleintritt) betreut, heißt es.

Nun steht das nächste Projekt an. Im Januar 2024 wird Kitarino in der Gögginger Straße loslegen. Platz wird für 98 Kinder geschaffen. Ort ist eine denkmalgeschützte Altbauvilla aus dem 19. Jahrhundert. In den Räumlichkeiten werden sechs Kita-Gruppen (vier Krippen- und zwei Kindergartengruppen) untergebracht.

Geplant sind zudem zwei Einrichtungen in Haunstetten

In den Jahren 2025 und 2026 sollen zwei weitere Standorte folgen. Adressen sind die Tiroler Straße und der Christian Angerbauer Weg. Sie bieten zusammen Platz für insgesamt rund 180 Kinder. Beide Häuser sind in Haunstetten. (möh)

