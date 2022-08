Augsburg

Eine neue Mauer macht den Sprung ins Luftbad möglich

Das Bad am Fabrikkanal in Göggingen hat viele Freunde. Nun ist die Badestelle in Augsburg noch eine Spur ansprechender geworden.

Von Michael Hörmann

Vier städtische Freibäder gibt es in Augsburg: das Fribbe im Stadtteil Spickel, das Bärenkellerbad, das Familienbad beim Plärrergelände und das kleine Bad in Lechhausen. Hinzu kommt das Naturfreibad in Haunstetten. Menschen aus Göggingen müssen allerdings im Sommer nicht zwingend woanders hin. Für viele Bewohner des Stadtteils ist das Luftbad ohnehin die beste Adresse im Stadtgebiet. Nun ist das Bad noch eine Spur ansprechender geworden. Stufen erleichtern den Ausstieg aus dem Wasser im Luftbad Auf einer Uferseite steht jetzt eine neue Mauer des Fabrikkanals. Es gibt zudem Stufen. Sie erleichtern das Herausgehen. Von der Mauer ins Wasser zu springen, macht zudem Spaß. Florian und seine Freunde aus Graben im Kreis Augsburg taten es in dieser Woche. Sie finden das Gögginger Luftbad "cool", wie sie sagen. Die Arbeiten wurden nicht von der Stadt Augsburg in Auftrag gegeben. Wie es auf Anfrage hieß, handelt es sich um eine Aktion des Betreibers der Wasserkraftanlage. Um die Liegewiese kümmert sich das städtische Grünamt. Das Wasser im Luftbad ist nicht beheizt, es handelt sich vielmehr um einen Naturlauf. Zu beachten ist, dass es mitunter eine starke Strömung gibt. Für Schwimmerinnen und Schwimmer gibt es Ausstiegsstellen mit Leitern. Das Luftbad ist auch für das Projekt Wertach Vital von Bedeutung. Deshalb war der Protest groß, als die Überlegung aufkam, einen Deich zu errichten. Er sollte die Liegewiese durchtrennen. Dazu kam es allerdings nicht.

