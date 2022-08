Eine siebenjährige Augsburgerin will zur Mal-Influencerin werden

Die siebenjährige Asuka will andere Kinder zum Malen bewegen - und ist deshalb mit Pinseln und Papier in der Stadt unterwegs.

Die siebenjährige Asuka Krach kommt aus Augsburg und malt, seit sie drei Jahre alt ist. Für sie ist das Malen mehr als ein Hobby oder eine Beschäftigung. Sie fand darin Trost - und startet nun eine Malreise durch Augsburg. Mit ihrem Wesen inspiriert sie auch andere Kinder, zum Pinsel zugreifen. Im September wird es erstmals eine Ausstellung geben.

"Alles begann im Kindergarten", sagt die Mutter von Asuka, Juliana Krach. Die Mutter kommt aus Brasilien, der Vater aus Deutschland. Als ihre Tochter in den Kindergarten in Augsburg kommt, geht es ihr zunächst nicht gut. Grund dafür ist, dass "die anderen Kinder mit ihrer Art nicht zurechtkamen und daher auch nicht sonderlich nett waren". Dieser Umstand macht die junge Asuka traurig.

Das Mädchen bemalte ungefragt eine Wand des Kinderzimmers

Eines Tages entdeckt ihre Mutter dann Farben und Muster auf der Wand im Kinderzimmer. "Ich war zunächst wenig begeistert von der Wandmalerei", sagt Juliana Krach. Doch nach einem Gespräch mit einem Therapeuten wird klar, dass das Malen die beste Art für Asuka ist, mit ihren Gefühlen umzugehen. "Also habe ich es respektiert und ihr freien Lauf gelassen." Mit der Zeit habe ihre Tochter immer mehr gemalt und auch angefangen, Lampen oder Vasen zu bemalen. Dass es sich nicht nur um alltägliches Kindergekritzel handelt, erkannte die Mutter an der Wesensveränderung des Kindes: "Sie wurde immer glücklicher und zuversichtlicher."

Asukas Kunst soll die Menschen dazu animieren, selbst mehr zu zeichnen. Foto: Juliana Krach

Inzwischen ist Asuka auf der Schiller-Schule in Augsburg und hat Freunde gefunden. Wunsch des jungen Mädchens ist es, dass alle Menschen mehr malen und so besser mit ihren Gefühlen zurechtkommen. Um mehr Menschen zum Malen zu bewegen, zeichnet Asuka aktuell an verschiedenen Orten in Augsburg. Ihre erste Station war der Botanische Garten. Die nächste wird das Schaezlerpalais sein. Was danach folgt, wird die Siebenjährige selbst entscheiden. Ziel ist es, möglichst viele Leute zu inspirieren. Auch auf Instagram ist sie mit ihren Bildern zu sehen - unter dem Namen by.asuka.

Durch Bilder können Kinder ihre Innenwelt besser darstellen und leichter Hilfe von Erwachsenen bekommen. Foto: Juliana Krach

Als einer Bekannten der Eltern die schönen Bilderrahmen im Hause Krach auffallen, die allesamt von Asuka gemalt sind, beschließen die Eltern eine erste Bildpräsentation zuzulassen. Zunächst wird Asuka deshalb auf einer privaten Ausstellung im Sommer ihre Bilder zeigen. Im September ist dann eine Schau "in Zusammenarbeit mit der Cosmopolitan" der jungen Künstlerin geplant, so Juliana Krach. Asuka ist übrigens ein japanischer Name und bedeutet so viel wie "Das Parfüm oder der Duft von Morgen".