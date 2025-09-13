Eine Sozialsiedlung im Schatten der berühmten Fuggerei

Die besondere Historie der Herrenhäuser nahe dem Augsburger Fischertor ist kaum bekannt. Diese 18 Reihenhäuser waren im Jahr 1529 als eine der ersten kommunalen Sozialsiedlungen Deutschlands entstanden. Acht Jahre zuvor hatte die von Jakob Fugger dem Reichen gestiftete Fuggerei als weltweit älteste Sozialsiedlung eröffnet. Beide Siedlungen wurden für Notleidende errichtet - und doch gab es Unterschiede.

