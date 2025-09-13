Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Eine Sozialsiedlung im Schatten der berühmten Augsburger Fuggerei: Das sind die Herrenhäuser

Augsburg

Eine Sozialsiedlung im Schatten der berühmten Fuggerei

1529 entstand in Augsburg eine der ersten kommunalen Sozialsiedlungen Deutschlands. So berühmt wie die Fuggerei wurde sie nie, doch noch immer kann man sie erleben.
Von Wilfried Matzke
    • |
    • |
    • |
    Die Herrenhäuser im Georgs- und Kreuzviertel entstanden im Jahr 1529. Sie gelten als eine der ersten kommunalen Sozialsiedlungen Deutschlands.
    Die Herrenhäuser im Georgs- und Kreuzviertel entstanden im Jahr 1529. Sie gelten als eine der ersten kommunalen Sozialsiedlungen Deutschlands. Foto: Wilfried Matzke

    Die besondere Historie der Herrenhäuser nahe dem Augsburger Fischertor ist kaum bekannt. Diese 18 Reihenhäuser waren im Jahr 1529 als eine der ersten kommunalen Sozialsiedlungen Deutschlands entstanden. Acht Jahre zuvor hatte die von Jakob Fugger dem Reichen gestiftete Fuggerei als weltweit älteste Sozialsiedlung eröffnet. Beide Siedlungen wurden für Notleidende errichtet - und doch gab es Unterschiede.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden