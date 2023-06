Eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen im AVV bis 2030 ist unrealistisch

Plus Die Rahmenbedingungen, um die Zahl der Fahrgäste in der Region zu verdoppeln, sind alles andere als ideal. Eine deutliche Steigerung ist aber machbar.

Eine Fahrgastverdoppelung bis 2030 im AVV ist realistischerweise nicht zu machen. Selbst wenn die Voraussetzungen ideal wären und Geld im Überfluss da wäre, wäre es schwierig, aber beides ist nicht der Fall. Verkehrsunternehmen werden von Personalmangel geplagt. Im S-Bahn-ähnlichen Verkehr fehlt die Infrastruktur. Bis neue Bahngleise liegen, wird das Jahr 2030 längst verstrichen sein.

Und dann ist das Geld knapp. Das wird besonders in Augsburg noch ein Thema werden, wenn es um Investitionen geht. Die Euphorie für den Bau der Linie 5 zum Klinikum über den ersten Abschnitt bis zur Luitpoldbrücke hinaus scheint bei den Entscheidern abgekühlt. Angesichts der Herausforderungen bei der Energiewende scheint bei den Stadtwerken – das legen die Überlegungen bei der Besetzung des neuen Geschäftsführers nahe – der Nahverkehr eine weniger gewichtige Rolle zu spielen.