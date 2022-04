"Einfach nur peinlich": Das sagen Leser zur Überstunden-Forderung von Baureferent Merkle

Bevor er in Augsburg Baureferent wurde, sammelte Gerd Merkle einen Berg von Überstunden an. Nun möchte er dafür mehr als 200.000 Euro haben. Viele Leser haben dazu eine Meinung.

Augsburgs Baureferent Gerd Merkle fordert 200.000-Euro für Überstunden, die noch während seiner Zeit als Verwaltungsangestellter und vor seiner Wahl zum Referenten im Jahr 2008 aufgelaufen sind. Aus politischer Ebene nimmt die Kritik an der Forderung zu. Auch unsere Leserinnen und Leser beschäftigt das Thema, was in vielen Zuschriften an unsere Redaktion zum Ausdruck kommt. Eine Auswahl.

Wer hat das kontrolliert?

"Eine Menge Geld, was Herr Merkle von der Stadt für die Bezahlung seiner geleisteten Überstunden verlangt. Aber wie kamen die Überstunden zustande und wer kontrollierte diese? In finanziell schwierigen Zeiten tut das der Stadt bestimmt weh. Rechtlich vielleicht in Ordnung, aber moralisch ein Desaster für den Baureferenten, was sein Vorhaben angeht. Bleibt zu hoffen, dass sich die Überstundensituation bei der Stadt in naher Zukunft durch mehr Kontrollen bessert. 200.000 Euro für einen Bediensteten zu zahlen, ruft Kopfschütteln hervor." Jürgen Hajek, Bobingen

Was zählt, ist die Leistung

"In meiner 40-jährigen, leitenden Berufszeit habe ich erfahren, dass gilt: Leistung zählt und nicht die körperliche Anwesenheit am Arbeitsplatz. Das scheint im öffentlichen Dienst auch bei den Chefs anders gehandhabt zu werden!" Markus Schmidt, Anhausen

Warum entscheidet die Stadt hier nicht selbst?

"Dieser Beitrag lässt einen nur staunen, in welchem Selbstbedienungsumfeld sich die Stadtverwaltung bewegt. Zum einen ist die Vergütungsregelung antiquiert, denn im Allgemeinen hat bei Leitenden Angestellten durch das Gehalt Mehrarbeit als abgegolten zu gelten, zum anderen scheint der Baureferent seiner herausgehobenen Position nicht gerecht zu werden. Wie kann es sein, dass er bei Übernahme der Aufgabe als Baureferent im Jahre 2008 damals nicht klar seine Forderung formulierte?

Im Allgemeinen sind Überstunden vom Vorgesetzten nachweisbar anzuordnen, nach Leistung zu prüfen und jährlich ein Ausgleich umzusetzen. Es ist erstaunlich, dass bei der 6000-Mitarbeiter-Firma Stadt der Personalreferent nicht in der Lage ist, diesen Fall zu entscheiden, und zwar eindeutig abzulehnen. Dies wäre bei allen Firmen, in denen ich als Manager gearbeitet habe, undenkbar. Als Oberbürgermeister würde ich den Baureferenten, sollte er seine Forderung nicht sofort zurücknehmen, sofort in den Ruhestand versetzen." Gerhard Schupp, Friedberg

Aufklärung ist dringend nötig

"Nach Kenntnisnahme des Artikels mus es sich bei Herrn Merkle um einen extrem fleißigen Mitarbeiter der Stadt handeln. 4500 Überstunden versetzen Leser:innen in Staunen. Diese sollen in der Zeit vor seiner Baureferentenzeit, also vor 2008, geleistet worden sein. Nach so vielen Jahren eine Entschädigung in Höhe von 200.000 Euro geltend zu machen, ist verwunderlich.

Normalerweise verjähren Überstundenansprüche in wesentlich kürzerer Zeit. Da könnte der Verdacht aufkommen, dass die bisher nicht abgerechneten Überstunden als Qualifikation für den Referentenjob dienten. Jetzt ist Aufklärung gefordert, ob die Verträge die massive Anzahl von Überstunden gegen Entgelt enthält und in welchem Zeitraum diese zu beantragen sind. Die Recherchen des Bundes der Steuerzahler sind rückhaltlos zu unterstützen." Guido Immler, Augsburg

Bislang erfassen die Mitarbeiter der Stadt Augsburg ihre Arbeitszeiten über Excel-Listen. Dies soll sich in Zukunft ändern. Foto: Christin Klose, dpa-tmn (Symbolbild)

Im öffentlichen Dienst scheint vieles möglich

"Wie kann Herr Merkle so viele Überstunden in eine neue Funktion mitnehmen? In der Privatwirtschaft verfallen sie nach kurzer Zeit. Es stellt sich auch die Frage, ob jemand, der so viele Überstunden leistet, seiner Aufgabe gewachsen ist. Auch in seiner jetzigen Funktion klaffen Anspruch und Wirklichkeit auseinander (z. B. Fuggerboulevard bisher nur Busparkplatz). Daneben stellt sich die Frage, wie die Herren Wengert und Gribl solche Vereinbarungen treffen konnten. In der Privatwirtschaft werden auf solchen Ebenen Überstunden nicht mehr bezahlt. Aber im öffentlichen Dienst ist anscheinend vieles möglich." Angelika Kechele, Augsburg

Wie geht die Stadt hier mit Steuermitteln um?

"Ein Artikel zum Aufregen bei der morgendlichen Lektüre, der mehrere Fragen aufwirft. Wie kann jemand für einen Zeitraum, der vor 28 Jahren beginnt, heute noch guten Gewissens finanziellen Ausgleich für Überstunden einfordern? Warum ist das Herrn Merkle nicht früher eingefallen? Wer hat die Überstunden abgezeichnet und genehmigt? Wie kann die Stadt eine Dienstvereinbarung abschließen, die keinerlei Begrenzung von übertragbaren Überstunden beinhaltet? Und vor allem: Wie kann die Stadt noch ein Zeiterfassungssystem praktizieren, das auf Excel-Tabellen beruht? Hier fühlt man sich an EDV-Erfassungsprobleme beim Gesundheitsreferat zu Pandemiezeiten erinnert. Stadt und Stadtrat werden hoffentlich genau prüfen, wie sie hier mit Steuermitteln – und davon hat Augsburg ja eher wenige – umgehen dürfen und müssen." Dr. Lothar Semper, Augsburg

Städtebaulich kein Vergleich mit Ulm

"Seit wann ist die schiere Anwesenheit Ausdruck von Fleiß? Der eine braucht für eine Aufgabe eine Stunde, der andere zwei. Oder der andere ist für diesen Job ungeeignet. Letzteres drängt sich mir auf, wenn ich auf die Bilanz von Merkle blicke. Was hat er städtebaulich in den vielen Jahren geleistet, wenn er sich z. B. mit der Schaffenskraft und Kreativität eines Ulmer Stadtbaumeisters vergleicht? Im Übrigen ist es jämmerlich, wenn man in herausgehobenen Positionen beschäftigt ist, jede Überstunde aufzuschreiben. Aber wen wundert ein solcher Vorfall in dieser Stadt mit dieser Regierung noch?" Wolfgang Baum, Augsburg

Moralisch sind diese Ansprüche nicht legitim

"Eigentor! Sich Überstunden auszahlen zu lassen, die bis ins Jahr 1994 zurückgehen, ist einfach unglaublich. Als langjähriger Beamter und seit 2008 Leiter des Baureferates wird Herr Merkle wohl genug verdient haben und pensionsmäßig abgesichert sein, um sorglos in das Rentnerleben einzutreten. Das Lustige dabei ist aber, dass gerade aus dem Referat, das durch Fehlkalkulationen bei Curt-Frenzel-Stadion, Grottenau, Theater usw. usw. von sich reden machte, nun eine solche Forderung kommt. Rechtlich mögen die Ansprüche legitim sein, moralisch nicht." Claus Fleschhut, Augsburg

Holl-Nachfahren: Jetzt für den Perlach nachfordern

"Achtung, letzte Chance für die Nachkommen von Baumeister Elias Holl, die angefallenen Überstunden aus den Jahren 1612 bis 1618 beim Umgestalten des Perlachturms noch geltend zu machen." Thomas Tränkner, Augsburg

Kann der Referent nicht früher in Pension gehen?

"Baureferent Merkle muss all die Jahre akribisch und zeitaufwendig seine Überstunden festgehalten haben und es wäre interessant zu wissen, in welcher dieser Zeit welche Leistungen erbracht worden sind, denn Prämienzahlungen für Anwesenheit und Wartezeiten auf Chefs, Mitarbeiter und Verhandlungspartner sollten nicht erteilt werden. Vielleicht wäre es sinnvoll und im Interesse aller, wenn man Baureferent Gerd Merkle für die Überstunden früher in die Pension entlässt." Rainer Kraus, Augsburg

Peinlich für Referent und Stadtverwaltung

"Wie kann man einen 20 Jahre alten Überstundenberg vor sich herschieben und das wurde nie kommuniziert? Am Ende kommt so eine absurde Abrechnung. Das wirft ein schlechtes Licht auf Herrn Merkle und auf die Stadtverwaltung. Es ist einfach nur peinlich!" Ulrike Micheler, Stadtbergen