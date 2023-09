Augsburg

Eingeklemmte Hand in Bustür: Stadtwerke sprechen von Verkettung unglücklicher Umstände

Eine 15-Jährige ist am Wochenende beim Einsteigen in einen Bus verletzt worden.

Plus Am Wochenende wurde eine 15-Jährige leicht verletzt, als die Hand von einer Tür eingeklemmt wurde und sie neben dem anfahrenden Bus herlaufen musste.

Von Stefan Krog

Nach dem Vorfall am Samstag, bei dem eine 15-Jährige an der Neuburger Straße mit der Hand in der schließenden Tür eines Busses eingeklemmt wurde, gehen die Stadtwerke von keinem technischen Versagen aus. Die Sicherungsmechanismen am Bus seien zuletzt Anfang September kontrolliert und nach dem Vorfall nochmal untersucht worden - ohne dass Auffälligkeiten festgestellt wurden. Man müsse wohl von einer "Verkettung von unglücklichen Umständen" ausgehen, so Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg.

Wie berichtet hatten sich die Türen des Busses geschlossen, als die 15-Jährige einsteigen wollte. Ihre Hand wurde eingeklemmt. Als der Bus losfuhr, lief die Jugendliche zunächst neben dem Bus her und stürzte dann, so die Polizei. Als der Fahrer den Unfall bemerkte, stoppte er sofort. Die 15-Jährige wurde leicht verletzt.

