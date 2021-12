Eingesperrt an Heiligabend: Campus-Cat wird von der Polizei befreit

Der bekannte Kater wurde an Heiligabend an der Universität eingesperrt und schließlich von der Polizei gerettet.

An Weihnachten wurde die Campus-Cat ein Fall für die Polizei. Aber nicht weil der neugierige und verschmuste Campus-Kater Leon auf die schiefe Bahn geriet, nein. Er wurde an Heiligabend aus Versehen in einem Gebäude der Universität eingesperrt, wie auf seinem Facebook-Konto bekannt gegeben wurde. Diesen Ort besuche Leon für gewöhnlich ziemlich gerne, da es dort Futter und Wasser für ihn gibt. Als er am Freitag nicht nach Hause kehrte, machte sich seine Besitzerin auf die Suche und entdeckte ihn dort - durch das Fenster der Büroräume hindurch.

Danach lief die Tierhalterin laut den Angaben auf Facebook mehrere Stunden den Campus auf und ab, um jemanden zu finden, der einen passenden Schlüssel hat. Schließlich wurde die Polizei kontaktiert. Dank Unterstützung der Polizei und dem passenden Schlüssel konnte die Campus-Cat befreit werden und den Heiligabend bei ihrer Besitzerin verbringen. (ziss)