Einige Stadtteile legen einen Frühstart bei den Maifeiern hin

Schon am Samstag finden in Augsburg zahlreiche Veranstaltungen statt. In Pfersee gibt es einen Umzug, im Bärenkeller wird über Erste Hilfe informiert.

Der 1. Mai fällt in diesem Jahr auf einen Mittwoch. Deshalb haben die Verantwortlichen in einigen Augsburger Stadtteilen die Maifeiern zeitlich vorgezogen. Sie finden bereits einige Tage zuvor statt. Am Samstag, 27. April, geht es rund. Ferner wird in Oberhausen beim traditionellen Kirschblütenfestival gefeiert. Es beginnt am Freitagabend und dauert bis zum späten Sonntagnachmittag.

In Pfersee hat der Umzug Tradition. Der Musikverein Welden und das Kolping Blasorchester Göggingen sind am Samstag vor Ort, wenn der Maibaum um 9.30 Uhr ab der Lutzstraße entlang der Augsburger Straße zum Kirchplatz gezogen wird. Delegationen von Pferseer Kindergärten, Organisationen und Vereinen präsentieren die liebevoll geschmückten Wagen. Die Freiwillige Feuerwehr stellt am Kirchplatz den bunt geschmückten Maibaum auf. Danach beginnt das Maifest mit Bier, Bratwürsten und Blasmusik.

Pfersee, Hammerschmiede, Bärenkeller und Bergheim feiern Maifeste

In der Hammerschmiede wird das Maibaumfest am Samstag ab 15 Uhr bei Christkönig am Pappelweg gefeiert. Vertreter von Kirche, Schule, Kindergarten, Abenteuerspielplatz und SV Hammerschmiede sind mit von der Partie. Auch der Gartenbauverein und die Siedler engagieren sich. Ein Zelt wird aufgebaut.

Die Siedlergemeinschaft Bärenkeller Süd- und Mitte veranstaltet ebenfalls am Samstag eine Maibaumfeier. Um 8 Uhr wird der Maibaum umgelegt und geschmückt. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee, Kuchen, Grillfleisch, Würstchen, Fischsemmeln sowie Getränke. Gegen 15.45 Uhr soll der Maibaum aufgestellt werden. Die Aktionsgemeinschaft Pro Bärenkeller bietet zudem am Maibaumfest Kurzschulungen für den Einsatz von Defibrillatoren an. "Diese Schulung soll auf einfache Weise Menschen die Angst vor der Handhabung eines Defis nehmen", sagt die Vorsitzende Christine Deschler. Ali-Can Gunenc, Medizinstudent im praktischen Jahr und Dozent im Rettungsdienst, erläutert die Handhabe. Gedacht ist an einen Viertelstundenturnus zwischen 14.30 und 16.30 Uhr.

Maifeier im Bärenkeller Augsburg: Es gibt Schulungen am Defibrillator

Auch die Bergheimer feiern am Samstag. Am Kindergarten wird ab 13 Uhr der Maibaum aufgestellt, danach startet die Feier. Das Fest wird von der Arge Bergheim koordiniert. Vereine aus dem Stadtteil und die Feuerwehr sind im Einsatz. (möh)

