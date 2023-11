Augsburg

vor 33 Min.

Einkaufen ohne Bargeld: Kontaktloses Zahlen steigt enorm an

Stefanie Iwan-Graßhof vom Blumenladen Iwan nimmt von der Kundschaft am liebsten Bargeld entgegen. Seit zwei Jahren erst kann man in dem Familienbetrieb auch mit Karte bezahlen, mit Smartphone und Smartwatch hingegen nicht - eine bewusste Entscheidung.

Plus In den meisten Geschäften wird längst Kartenzahlung akzeptiert. Kontaktloses Zahlen wird beliebter. Woran das liegt und warum manche Läden weiter auf Bargeld bestehen.

"Bar oder mit Karte?" Diese Frage hört man ständig beim Einkaufen oder beim Begleichen der Rechnung im Restaurant. Immer mehr Augsburgerinnen und Augsburger entscheiden sich für die Bezahlung mit der Plastikkarte. Im Stadtgebiet hat sich die Zahl der Girocard-Zahlungen in den letzten fünf Jahren mehr als verdreifacht, so die Stadtsparkasse. Vor allem der Anteil der kontaktlosen Zahlungen, der 2018 noch bei rund zwölf Prozent lag, sei bis heute auf etwa 86 Prozent gestiegen - unter anderem habe Corona diese Entwicklung befeuert. Doch es gibt in Augsburg nach wie vor Geschäfte, die allein auf Bargeld setzen oder die Kartenzahlung nur unter bestimmten Umständen anbieten. Gründe gibt es mehrere.

Am liebsten mag es Stefanie Iwan-Graßhof, wenn die Kunden ihre Blumensträuße an der Ladentheke mit Bargeld bezahlen. "Es ist einfach ein anderes Gefühl Geld anzufassen", findet die 46-Jährige vom Blumenladen Iwan in der Barfüßerstraße und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "Ich bin halt noch aus der Bargeld-Generation." Seit zwei Jahren können Kunden in dem Familienbetrieb auch mit Karte bezahlen, allerdings erst ab einem bestimmten Betrag. "Wir kamen nicht mehr darum herum und wollten natürlich auch den Kunden entgegenkommen", sagt die Juniorchefin. Gerade jüngere Leute zückten nur noch die EC-Karte. "Manche bereits für eine Blume für 1,50 Euro", erzählt die Geschäftsfrau, aber so sei nichts zu verdienen. Denn die Kartenzahlung kostet Blumen Iwan Geld.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen