Einsatz am Wintermarkt in Haunstetten macht sich bezahlt

Der Bunte Kreis war mit einem großen Programm vertreten. Jetzt wird Bilanz gezogen.

Anstelle des traditionellen Haunstetter Christkindlmarkts veranstaltete das Gasthaus Settele erstmals einen Wintermarkt in der Nachweihnachtszeit. Der Bunte Kreis war beteiligt: Mit einem Kinderprogramm sammelten Mitarbeiter an den zwei Wochenenden in den Weihnachtsferien Spenden für die Arbeit in Familien mit chronisch, krebs- und schwerstkranken Kindern.

Besonders beliebt waren Stockbrot backen und Marshmallows grillen am Lagerfeuer, Kinderschminken und Glitzertatoos sowie unterschiedliche Bastelaktionen. Luftballonkünstler, Zauberei und Vorlesegeschichten zogen die Kinder in den Bann, heißt es in einer Bilanz. Zusammen mit Firmenspenden, auch vom Gasthaus Settele, kam eine Spendensumme in Höhe von rund 3330 Euro zusammen. „Wir freuen uns sehr über die Verbundenheit und das Engagement der Familie Settele, die seit vielen Jahren an der Seite des Bunten Kreises ist“, sagt Jacqueline Gräubig vom Bunten Kreis.

Beim Wintermarkt gab es im Hof wie im Biergarten des Gasthauses Settele kulinarische Leckereien. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Musikschule Rita Marx, DJs und Live-Bands, auch die Ponykutsche machte Ausfahrten rund um den St. Georgs Brunnen. (möh)