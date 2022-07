Augsburg

vor 48 Min.

Einsatz im Augsburger Zoo: Bub befindet sich Notlage

An diesem Klettergerüst im Augsburger Zoo passierte das Missgeschick.

Die Berufsfeuerwehr ist am Wochenende in den Augsburger Zoo ausgerückt. Ein kleiner Bub war dort in eine missliche Lage geraten.

Zu einem Einsatz im Augsburger Zoo wurde die Berufsfeuerwehr am Samstag kurz vor 17 Uhr gerufen. Ein kleines Kind hatte sich in einem Klettergerüst ein Bein eingeklemmt. Der kleine Bub im Kindergartenalter wurde in seiner Notlage von seiner Mutter und dem Notarzt beruhigt und betreut. Die Einsatzkräfte versuchten mit allen mögliche Mitteln, etwa mit einer Art Seifenlauge, und unter größten Vorsicht den Jungen zu befreien, berichtet die Berufsfeuerwehr. Letztendlich sägten die Retter vorsichtig den Stamm an und konnten den Jungen befreien. Der Bub hatte lediglich ein paar Schürfwunden erlitten. Der Schreck war wohl bald vergessen. Nach einer Untersuchung vom Notarzt, wollte er sich dann unbedingt vor den Blaulichtautos fotografieren lassen, heißt es. (ina)

