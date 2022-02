Einsatz im Sheridanpark: Feuerwehr rettet Jungen von Baum

Die Augsburger Berufsfeuerwehr wurde in den Sheridanpark gerufen. Ein kleiner Junge hatte sich in eine missliche Lage gebracht.

Mit Drehleiter und einem Rettungswagen ist die Berufsfeuerwehr Augsburg am Montag gegen 17.45 Uhr in den Sheridanpark ausgerückt. Auf der Höhe Grasiger Weg war ein etwa neunjähriger Junge auf einen Baum geklettert. Der Bub befand sich in einer Höhe von acht bis neun Metern, berichtet die Feuerwehr, als er nicht mehr wusste, wie er herunter kommen sollte. Seine Mutter rief den Notruf.

Wie die Berufsfeuerwehr schildert, war das Kind verängstigt und klammerte sich verzweifelt an einem Ast fest. Mit Hilfe der Drehleiter befreiten die Einsatzkräfte den Jungen aus seiner misslichen Lage. Sie übergaben ihn unversehrt an seine Mutter. (ina)