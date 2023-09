Augsburg

vor 53 Min.

Einsatz in Lechhausen: Feuer bricht in Werkhalle aus

Auf dem Gelände einer Firma in Augsburg-Lechhausen war am Mittwochabend Feuer ausgebrochen.

Artikel anhören Shape

Zu einem Brand in Augsburg-Lechhausen wurden am Mittwochabend die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Pfersee gerufen. Eine Halle stand in Flammen.

Die Rauchentwicklung muss enorm gewesen sein. Auf einem Firmengelände in der Kalterer Straße in Lechhausen ist am Mittwochabend gegen 20 Uhr Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg und der Freiwilligen Feuerwehr Pfersee rückten in den Augsburger Stadtteil aus. Laut einem Notruf und der Einsatzmeldung der Integrierten Leitstelle brenne in einer Werkhalle eine Maschine in voller Ausdehnung. Als die Einsatzkräfte eintrafen, drang bereits dichter Brandrauch aus dem großen Industriegebäudekomplex. Laut Aussage der Betreiber hatten bereits alle Personen das Gebäude verlassen. Brand in Augsburg: Feuerwehr lokalisierte Glutnester Unter Atemschutz löschten Feuerwehrleute mit einem C-Rohr das Feuer, es wurden umfassende Lüftungsmaßnahmen eingeleitet. Wie die Berufsfeuerwehr berichtet, waren aufgrund der Größe des Industriekomplexes aufwendige Erkundungsmaßnahmen notwendig. Nach wenigen Minuten sei das Feuer gelöscht worden. Dennoch waren wegen Glutnestern - etwa in der Absauganlage der Maschine und in Tanks - weitere aufwendige Nachlöscharbeiten notwendig. Die Feuerwehr lokalisierte die Stellen mit einer Wärmebildkamera. (ina)

Themen folgen