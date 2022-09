Augsburg

Einsatz um 11 Uhr: Betrunkener mit drei Promille setzt Feuerlöscher ein

Ein Betrunkener setzte in Augsburg einen Feuerlöscher ohne Not ein.

Von Michael Hörmann

Ein Mann sprüht am Königsplatz grundlos mit einem Feuerlöscher in die Luft. Ob der in Augsburg gestohlen wurde, wird von der Polizei ermittelt.

Die Aktion war schon mal ungewöhnlich, die handelnde Person war vormittags gegen 11 Uhr in einem desolaten: Ein 27-Jähriger setzte in Augsburg ohne ersichtlichen Grund einen Feuerlöscher ein. Woher er das Gerät hatte, konnte er gegenüber der Polizei nicht beantworten. Das mag auch am Promillewert des Mannes gelegen haben. Es waren knapp drei Promille, wie die Polizei mitteilt. Der Einsatz ereignete sich am Donnerstag gegen 11 Uhr. Ein Zeuge nahm wahr, wie ein Mann im Bereich des Königsplatzes mit einem Feuerlöscher in die Luft sprühte. Einen Grund für den Einsatz des Feuerlöschers erkannte der Zeuge. Daher verständigte er die Polizei. Mit dem Feuerlöscher wurde eine Straßenbahn besprüht Mit dem Feuerlöscher wurden keine Personen besprüht, jedoch eine stehende Straßenbahn. Ob Sachschaden entstand, werde noch geklärt, so die Polizei. Gegenüber den Beamten konnte der 27-Jährige keinerlei Angaben zur Herkunft des Feuerlöschers machen. Einen zweiten Feuerlöscher hatten die Beamten in der Parkanlage gefunden. Ob ein Diebstahl vorliegt, wird ermittelt. Der 27-Jährige hatte einen Alkoholwert von knapp 3 Promille und muss sich nun unter anderem wegen versuchter Sachbeschädigung verantworten.

